Mertens, dalla Turchia spunta la notizia super: l’indiscrezione fa gioire tutta Napoli!

Una notizia davvero speciale per Dries Mertens e per tutti i tifosi del Napoli, che portano sempre nel cuore l’ex azzurro, autore di pagine importanti della storia del club partenopeo.

Sono tanti i giocatori che, anche se sono andati via da molto tempo, sono nel cuore dei tifosi del Napoli. La piazza partenopea è nota per il suo affetto nei confronti dei propri beniamini e sono tanti i personaggi che si sono legati a questo amore, che continua a perdurare. È il caso lampante di Dries Mertens, andato via pochi mesi prima la vittoria del terzo Scudetto del club partenopeo, ponendo le basi per una gioia che resterà per sempre nel cuore dei tifosi azzurri.

Non a caso, si parla del leader all time della classifica cannonieri della SSC Napoli, oltre a continui attestati di affetto che valgono ancora oggi un binomio davvero incredibile. Come il gesto di chiamare il suo primogenito Ciro, nome con il quale l’ex azzurro era simpaticamente noto all’ombra del Vesuvio. Dalla Turchia, in queste ore arriva un’altra notizia che ha fatto subito sobbalzare di gioia i sostenitori di fede partenopea.

Figlia in arrivo per Mertens e la sua Kat? L’annuncio dalla Turchia

L’annuncio che sta circolando in questi minuti sta facendo scatenare l’entusiasmo dei tifosi della SSC Napoli: Dries Mertnes e la sua Kat aspetterebbero una nuova bambina.

Di seguito, le dichiarazioni da parte dei media turchi che in questi istanti stanno facendo sognare i sostenitori di fede partenopea:

Mertens sempre protagonista in Turchia: che prestazione contro il Konyaspor

Protagonista fuori dal campo e non solo: il classe ’87 sembra non invecchiare mai, considerando che anche in maglia Galatasaray è sempre più protagonista incontrato insieme all’altro ex Napoli, Victor Osimhen.

Il belga è stato autore di ben tre assist nel corso del match di quest’oggi contro il Konyaspor nella Coppa di Turchia, mentre per quanto riguarda Victor Osimhen la rete è stata soltanto una (proprio su assist dell’ex numero 14 azzurro). Un’altra annata da incorniciare per il beniamino dei napoletani, che tutta la città attende come ormai di consueto, visto che Dries e la sua famiglia hanno mantenuto casa a Napoli anche dopo l’addio del 2022.