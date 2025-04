Conte, Criscitiello: “Questo è il pensiero di De Laurentiis”, poi svela il possibile erede

Michele Criscitiello ha parlato anche del Napoli e del futuro di Antonio Conte nel suo editoriale pubblicato sul sito di Sportitalia: il giornalista ha accennato anche al possibile sostituto in caso di addio.

Antonio Conte e la possibilità di poter fare la propria storia e quella del Napoli, che dopo appena due anni dall’ultimo successo sogna di poter mettere di nuovo le mani sullo Scudetto. La vittoria di domenica del Bologna ai danni dell’Inter ha dato un assist perfetto per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale e i suoi uomini, che ora guardano con grande entusiasmo alle prossime cinque partite.

Poi, si vedrà quel che ne sarà del futuro del tecnico azzurro, che in questi giorni ha rilasciato dichiarazioni anche molto pesanti in merito a quello che può essere il suo futuro al termine della prossima stagione. Conte ha un contratto fino al 2027, ma a chiare lettere l’allenatore si è dimostrato aperto anche a rinunciarci nel caso in cui non dovessero arrivare le dovute garanzie da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Per questo motivo, sarà decisivo il summit in programma per la fine della stagione ora in corso, ma frattanto sono molteplici le voci che si moltiplicano sul tecnico leccese e non solo.

News SSC Napoli, Criscitiello su Conte: “Anche De Laurentiis preferirebbe l’addio”

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato della situazione del Napoli e di Antonio Conte sul sito di Sportitalia, spiegando quelle che possono essere gli sviluppi a riguardo.

Questo quanto scritto dalla medesima fonte:

“Conte è il più forte ma Conte devi saperlo gestire. È come una Lamborghini. Costosa, di impatto, bella ma poi per mantenerla ci vogliono tanti soldi e capacità alla guida. De Laurentiis i soldi li ha, eccome, ma non è stato capace di gestire Antonio Conte soprattutto da dicembre in poi. (…) Conte è stufo di De Laurentiis ma anche il Presidente preferirebbe un divorzio a fine stagione perché gestire Antonio non è semplice. Il Napoli guarda ad Allegri ma prima vuole finire in trionfo questa stagione. È l’obiettivo di tutti anche se percorrono strade diverse. Conte ha capito, quasi subito, che a Napoli starebbe a vita per la città, i tifosi, la lasagna e il mandolino ma fare calcio senza campi, senza centro sportivo, senza dirigenti all’altezza e senza investimenti sul mercato diventa complicato lottare ogni anno per arrivare primo. È abbastanza chiaro il problema tra allenatore e Presidente. Uno vuole vincere e vuole comprare top player, l’altro invece vuole arrivare tra le prime quattro e chiudere il bilancio in utile. I napoletani, per ovvi motivi, vogliono Conte ma il Mister non può pensare di fare un progetto con De Laurentiis”.

Allegri al posto di Conte? La suggestione fa già discutere

Michele Criscitiello è stato chiaro: il Napoli starebbe pensando a Massimiliano Allegri nel caso in cui la situazione con Antonio Conte dovesse precipitare.

Ora, però, la concentrazione in casa azzurra è tutta per cercare di mettere le mani sul sogno Tricolore. In seguito, alla fine della stagione, arriverà il verdetto circa il futuro di Conte e la panchina del Napoli. Legati, sì, da un contratto ma che, evidentemente, dovranno chiarirsi prima di andare avanti.