Da Di Lorenzo a Lobotka, passando per Politano e Billing: come i giocatori del Napoli hanno trascorso la Pasqua

In queste ore sono spuntati sui social gli scatti di una parte del gruppo squadra del Napoli: ecco come i giocatori hanno passato le festività di Pasqua.

Una Pasqua con la sorpresa del primo posto in classifica: in casa Napoli c’è tanto da sorridere in queste ore, considerando che gli azzurri ora sono di nuovo al primo posto, a pari punti con l’Inter. Uno scenario che fa sognare, e non poco, i tifosi del club azzurro, che in queste ultime cinque partite è chiamato a dare il massimo, per poi tirare le somme. Il destino, però, è nuovamente nelle mani del Napoli, visto che in caso di cinque vittorie consecutive, nella peggiore delle ipotesi, si andrebbe allo spareggio con i nerazzurri.

Ma come hanno passato la Pasqua i giocatori di Antonio Conte? Sui social, sono apparsi molti scatti che hanno svelato come i calciatori abbiano passato queste ore di festività.

Curiosità Napoli, tutti i dettagli sulla Pasqua in casa azzurra

È una Pasqua di grande gioia in casa Napoli, visto il primo posto ritrovato e la possibilità sempre più concreta di lottare fino alla fine con l’Inter per la vittoria dello Scudetto.

In questi giorni, però, i giocatori hanno avuto modo di rilassarsi insieme alle rispettive famiglie. È il caso di Matteo Politano che, come dimostrato dalle foto spuntate sul suo profilo Instagram in queste ore, è stato a Disneyland Paris in compagnia di sua figlia Giselle. Stanislav Lobotka, invece, si è fatto immortalare a Milano da uno scatto pubblicato dalla sua compagna Simi. Pasqua in compagnia della mamma, invece, per Philip Billing, che ha postato su Instagram una foto molto simpatica con la madre. Il capitano Giovanni Di Lorenzo, invece, non si è allontanato più di tanto, visto che è stato pizzicato da diversi tifosi sull’isola di Procida.