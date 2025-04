Cambia tutto per Napoli-Torino, c’entra il rinvio delle partite: è UFFICIALE

In queste ore è arrivato l’annuncio in merito al recupero delle partite rinviate a causa della morte di Papa Francesco: la situazione va a incidere anche su Napoli-Torino.

Lutto in tutto il mondo per la scomparsa di Papa Francesco: il Pontefice, 88enne al momento del decesso, è venuto a mancare nella mattinata di oggi, lunedì 21 aprile. Un evento che ha sconvolto tutto il globo, riscontrando una certa commozione anche per molti che non sono credenti. Quasi immediata la decisione da parte della Lega di Serie A di rinviare le partite che erano in programma tra questo pomeriggio e questa sera: si dovrà aspettare mercoledì, 23 aprile, per vedere conclusa la giornata numero trentatrè del campionato di Serie A.

Notizia che va a incidere anche su Napoli-Torino: la squadra granata, infatti, è tra le squadre che doveva giocare quest’oggi e che, invece, dovrà recuperare il tutto nel pomeriggio di mercoledì. Una situazione che va a cambiare anche lo scenario per quanto riguarda uno dei titolari dell’organico a disposizione del tecnico Vanoli, in vista della sfida del Diego Armando Maradona di Napoli (fischio d’inizio del match in programma per domenica 27 aprile alle ore 20:45, ndr).

Serie A, il Torino scenderà in campo per il recupero: cambia la situazione per Coco

Saul Coco, che figura tra gli squalificati della giornata numero 33, non sarà disponibile per la partita contro l’Udinese (inizialmente programmata per oggi, lunedì 21 aprile, e che si terrà invece mercoledì 23).

Il difensore, dunque, avrà modo di scontare la squalifica già mercoledì e non contro il Napoli, come inizialmente si era ipotizzato: nel caso in cui la partita fosse stata rinviata nelle prossime settimane, il turno di stop sarebbe coinciso proprio con la sfida di Fuorigrotta. Vanoli, dunque, avrà modo di contare sul suo difensore in una sfida che, per Antonio Conte, è davvero vitale nell’economia della lotta Scudetto, considerando che l’Inter scenderà in campo nella partita molto sentita contro la Roma.

Notizie Napoli calcio: le ultime in vista del Torino

Contro il Torino, il Napoli si gioca una fetta molto importante di Scudetto. Considerando che dopo Bologna-Inter il divario tra i nerazzurri e i partenopei si è azzerato, c’è tutta la buona volontà di mettere ancor più pressione su Inzaghi e la sua squadra.

D’altro canto, a compagine allenata da Vanoli cercherà di non sfigurare nel match di domenica, malgrado le motivazioni siano enormi da parte degli azzurri, che ora vedono il sogno Scudetto sempre più in maniera nitida.