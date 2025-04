Napoli, Lobotka e Politano in giornata ‘no’ e un dilemma in attacco

Un dubbio in attacco, tante domande senza risposte: l’analisi del quotidiano.

Una partita complicata quella vinta dal Napoli in trasferta contro il Monza. La difesa dei brianzoli ha tenuto botta per gran parte della partita, salvo poi doversi arrendere al colpo di testa di McTominay a poco meno di venti minuti dal termine della partita.

Per 72 minuti di gioco, però, gli uomini di Antonio Conte hanno avuto evidenti difficoltà soprattutto a centrocampo dove Lobotka e Gilmour non sono riusciti ad imporre il loro gioco.

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato i lati negativi della prestazione del Napoli, concentrandosi su alcuni protagonisti apparsi “appannati”, nel match contro il Monza. L’analisi si concentra su Lobotka, Politano e sul mancato utilizzo di Okafor.

“In difesa un traballante ma dignitoso Rafa Marin. Si tira sui difensori. Gilmour si applica ma non rende (nel secondo sarà sostituito da Anguissa).

Lobotka è decisamente in luna di miele, lo stesso Politano non è quello dei tempi migliori. Il solo Lukaku ha in mente la posta in gioco e il suo enorme valore. Uno si sarebbe aspettato un tentativo con Okafor, possibile che non regga nemmeno mezza partita? Non regge”, scrive il Corriere del Mezzogiorno