Napoli, infortuni al soleo? Tre punti chiave sui terreni di Castel Volturno

Tre domande sulle parole di Antonio Conte, tre interrogativi sulla questione legata ai terreni di gioco.

Le parole di Antonio Conte nel post partita di Monza-Napoli non hanno fatto altro che far scoppiare ancor di più il caos. Il tecnico azzurro aveva già rilasciato dichiarazioni importanti alla vigilia del match, in conferenza stampa, facendo preoccupare tutto l’ambiente partenopeo.

Al termine del match vinto dal Napoli Conte ha continuato a lanciare bombe, parlando della situazione futura e anche degli infortuni al soleo che ultimamente stanno preoccupando lo staff. Secondo il tecnico una delle cause potrebbe essere anche il campo del centro sportivo di Castel Volturno.

L’edizione odierna de La Repubblica ha analizzato le parole di Conte e anche la situazione legata ai terreni di gioco, con un paragone importante.

“Degli infortuni si è perso ormai il conto. Tutti riconducibili allo stesso muscolo, il soleo. Conte per la prima volta ha ipotizzato la causa. Il duro campo di allenamento a Castel Volturno. I giornalisti non hanno alcuna conoscenza della preparazione, non potendo seguirla. È stipendiato persino un dirigente per filtrare gli ingressi. Ma tre interrogativi sono duri da risolvere. Primo, perché sullo stesso campo si è allenata la squadra dello scudetto senza soffrire. Perché non si è studiato nulla per ammorbidire il terreno. Il Bayern per contratto prescrive la lunghezza dei fili d’erba. Perché l’ufficiale di collegamento, Oriali, non ha richiesto o cercato un campo alternativo. Il Napoli rischia ancora una recidiva alla vigilia di 5 settimane decisive? Farà qualcosa la società per portare in sicurezza gli allenamenti, piuttosto che cercare un centro sportivo sull’asse tra la Campania e la luna?”, scrive il quotidiano.