McTominay, pioggia di 7! Nessun dubbio sullo scozzese: i voti dei quotidiani

Lo scozzese è l’assoluto mvp di Monza-Napoli, i quotidiani ne premiano la prestazione oltre il gol: i voti.

La rete di Scott McTominay consente al Napoli di portare a casa i tre punti in una trasferta complessa contro il Monza. Gli azzurri vincono di misura contro i brianzoli, in un match che rischiava di diventare uno psicodramma.

Il colpo di testa del centrocampista scozzese, al terzo gol consecutivo in due partite, regala il sorriso al Napoli e a tutto l’ambiente partenopeo, che adesso attende il match delle 18 tra Inter e Bologna.

Il giorno dopo è ancora ovviamente lui l’uomo copertina del trionfo azzurro, l’mvp del match ma anche forse l’uomo chiave del Napoli nel recente periodo.

McTominay, prestazione da mvp: i quotidiani sono sicuri

Un rete fondamentale per il prosieguo della stagione e dei sogni del Napoli. E allora i quotidiani lo premiano e lo elogiano, con una serie di voti che testimoniano l’enorme prestazione oltre il gol.

Il Mattino, 7,5: “Dall’inizio alla fine per l’Highlander scozzese. È il match-winner del Brianteo ed entra di diritto nella storia del Napoli, raggiungendo Hamsik per numero di goal alla prima stagione in azzurro. Sono nove in campionato (10 compreso la Coppa Italia), il terzo sigillo in due partite. È il più lucido del match: prima sradica un pallone dai piedi di Castrovilli, poi impegna turati.quindi sale in ascensore e si prende la partita. I numeri fanno il resto: 10 duelli su 11 vinti a cui si aggiunge un cinque su cinque nel gioco aereo. Devastante”.

Corriere dello Sport, 7,5: “Tre goal in sei giorni e due partite che valgono speranze-scudetto: due con l’Empoli, uno ieri di testa. E sono 9,10 in totali come Hamšík alla prima stagione”.

Gazzetta dello Sport, 7: “Atleta magnifico, possente e impetuoso. Giocatore che si adatta a molti ruoli. E poi il gol decisivo, di testa, da centravanti britannico”.