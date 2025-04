Conte sufficiente, tra esperimenti sbagliati e scelte vincenti: i voti dei quotidiani

Il tecnico azzurro appena sufficiente in Monza-Napoli, i voti dei quotidiani analizzano le sue scelte.

Non è un mistero che attorno al futuro di Antonio Conte al Napoli stiano circolando tantissime voci. Le parole del tecnico azzurro hanno impattato in modo violento su tutto l’ambiente partenopeo, che da qualche settimana sta iniziando a chiedersi cosa succederà in estate forse, e paradossalmente, anche più dell’esito della stagione.

Prima e dopo il match con il Monza Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni che faranno discutere ancora per un po’ di tempo. Le sue parole non sono di certo passate inosservate, così come le sue scelte in campo contro i brianzoli.

Antonio Conte, i voti dei quotidiani

La vittoria del suo Napoli non ha nascosto una serie di errori e lacune mostrate in campo, tra cui una scelta dello stesso tecnico, rivelatasi poi fallimentare. I quotidiani promuovono Antonio Conte con un 6 di media in pagella, ma i giudizi sono contrastanti.

Corriere dello Sport, 6,5: “Comincia con Gilmour per Anguissa e Spinazzola alto nel tridente, ma il ritmo non è rock anche con il doppio play. Nella ripresa modifica i piani e la vince con i cambi: dentro Frank e Raspadori per Billy e Olivera, 4-2-4 con Spina basso et voilà. Primo posto servito con il clean sheet numero 15”

Tuttosport, 6,5: “Il suo Napoli fatica a trovare spazi, decide allora di cambiare modulo inserendo Raspadori: mossa decisiva”

Il Mattino, 6: “La squadra è apparsa lenta, leziosa morbida e distratta. Poi l’ha cambiata Conte con le sostituzioni. La scelta di affidarsi ad un doppio play a centrocampo per sparigliare il traffico dell’avversario i mediana non ha prodotto grossi effetti”.

La Gazzetta dello Sport: 6