Napoli Basket, che peccato: Toté straripante, ma la Reggiana vince 89-86

Il Napoli Basket se la gioca punto a punto contro la Reggiana, ma nel finale cede e perde di tre punti: straordinario Toté

Non basta un Leonardo Toté straripante, che chiude la sua gara con 36 punti. La Reggiana si sveglia al momento giusto e strappa due punti fondamentali in chiave playoff. Decisivi nel finale Winston e Faried, in dubbio fino a pochi minuti dalla gara per un mal di schiena. Negli azzurri si sottolinea l’ottima prestazione di Pangos (7 punti e 11 assist).

Primo quarto

Buon inizio di gara di Napoli, che nei primi minuti cerca molto la palla sotto canestro per Toté, pungendo contro la rocciosa difesa della Reggiana. Ottimo l’approccio anche in difesa, con attenzione massima ai falli. Il primo vantaggio per i padroni di casa arriva a un minuto e mezzo dal termine del periodo, con una tripla di Smith in faccia a Treier. Risposta di Pullen, che con una magia realizza la prima tripla dell’incontro di Napoli. 20-19.

Secondo quarto

Tre attacchi di fila sbagliati con Pullen, Pangos e Toté, coach Valli chiama subito timeout per interrompere il momento positivo della Reggiana. Dopo 3 minuti e mezzo arrivano i primi punti di Napoli del secondo quarto. Tanti errori da una parte e dall’altra. Reggiana sporca e fallosa, anche in attacco. Pessime le percentuali da tre di entrambi i roster, specialmente Napoli che chiude il quarto con: 2/11, il 18%. Menzione speciale per Toté, tra i migliori degli azzurri. Molto male, a sorpresa, Winston e Green. 38-39.

Terzo quarto

Dopo due minuti di gioco, massimo vantaggio di Napoli con +7. Immenso Toté nelle due metà campo: regge il peso dell’attacco da solo. Pangos si distingue per la quantità di assist forniti e per la gestione dei possessi. Nel terzo quarto la Reggiana va in difficoltà sulle penetrazioni delle guardie azzurre e in marcatura su Toté. I padroni di casa trovano ritmo solo nel finale, aprendo un parziale di 8-0 e aumentando il pressing difensivo, forzando Napoli all’errore. 57-64

Quarto quarto

Due bombe dall’arco di Cheatham e Winston costringono Valli a chiamare timeout. Green prova a scuotersi con 5 punti dopo una gara opaca. La Reggiana fa pressione tutto campo, causando tanti errori e sporcando molti palloni. Napoli resta attaccata alla gara, ma il divario tecnico e l’assenza di Egbunu si notano soprattutto nei minuti finali. Canestrone di Pullen da tre, che pareggia i conti a 1′ dal termine. Ma la Reggiana porta a casa una vittoria in extremis, grazie ad un’ottima difesa sugli ultimi due possessi di Napoli. 89-86