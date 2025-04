Mercato Napoli, spunta un nuovo nome per la fascia sinistra: piace a Manna

Il ds del Napoli lo mette nel mirino, il suo nome sta emergendo nelle ultime ore: i dettagli.

La questione relativa agli esterni del Napoli è una “ferita” ancora aperta fin dall’addio di Khvicha Kvaatskhelia. David Neres si è rivelato un giocatore di livello ma piuttosto altalenante dal punto di vista fisico. Il forfait annunciato contro il Monza, poi, ha riaperto tutte le discussioni in merito al futuro attaccante esterno che il Napoli dovrà provare a prendere in vista della prossima stagione.

E se fino ad oggi sono stati più o meno sempre gli stessi i nomi emersi, nelle ultime ore è spuntato fuori un giocatore che per la prima volta è finito sul taccuino di Giovanni Manna.

Napoli, a Manna piace un nuovo esterno: ecco di chi si tratta

Lo ha rivelato l’esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma Napoli Magazine Live, ha svelato un nuovo nome che potrebbe far parte degli obiettivi della dirigenza del Napoli.

“Gli esterni di fascia? Riflessioni su Spinazzola per il doppio impegno Mazzocchi più in uscita che verso la conferma. Un nome che piace a Manna è quello di Iling-Junior che Manna ha lanciato alla Juventus. E un calciatore che piace, può fare la fascia destra e sinistra, da capire il gradimento di Conte”, ha rivelato Cammaroto.

Acquistato dall’Aston Villa per 14 milioni di euro dalla Juventus, l’esterno inglese ha vissuto diverse esperienza sia con la maglia dell’Aston Villa che con quella del Bologna, per poi ritrovarsi, attualmente, al Middlesbrough. A giungo il suo prestito scadrà e tornerà all’Aston Villa che, presumibilmente, proverà a mandarlo ancora in prestito da qualche parte.