“È la partita più importante dell’anno”: arriva l’annuncio che infiamma la sfida Scudetto!

La Serie A continua ad essere molto avvincente. Intanto, sono arrivate dichiarazioni fortissime legate al duello tra Inter e Napoli.

Mancano sei giornata alla fine della Serie A, ma il campionato italiano continua ad essere in bilico più che mai. Ad oggi, le compagini in lotta per lo Scudetto sono due: Inter e Napoli. I nerazzurri hanno un vantaggio di tre punti, il quale però risulta essere minimo. A tal proposito, gli azzurri di Antonio Conte non avrebbero alcuna intenzione di mollare la presa. Intanto, da Milano è arrivato un annuncio importantissimo che ha infiammato ancor più la lotta per il tricolore.

Marotta avvisa: “A Bologna ci giochiamo una fetta di campionato”

Manca sempre meno al prossimo weekend di Serie A. Tra sabato e domenica si giocheranno partite importantissime, le quali potrebbero cambiare tutto al vertice della classifica. Da una parte ci sarà il match tra Bologna e Inter, mentre dall’altra la partita tra Monza e Napoli. Sulla carta, l’impegno dei partenopei è più semplice ma nel calcio non è mai detta l’ultima parola.

Ad oggi, l’Inter vive una stagione incredibile ancor più grazie all’approdo alle semifinali di Champions League ottenuto nella serata di ieri. Dopo l’incredibile traguardo, il presidente Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Sport” analizzando il prossimo impegno dei nerazzurri. Di seguito le sue parole.