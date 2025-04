Tra Conte e il Napoli spunta un “sorpasso” silenzioso: sta accadendo in queste ore

Antonio Conte e il Napoli son stati “sorpassati” nelle ultime ore. Infatti, sarebbe nata un’idea del tutto inedita che sarà presente in Serie A.

La stagione non è ancora terminata, ma in Serie A sono pronte delle importanti novità. Ad oggi, è molto vivo lo scontro al vertice tra l‘Inter e il Napoli. Le due squadre sono distanti solo tre punti, con i rispettivi allenatori che continuano ad essere protagonisti. In Italia, Simone Inzaghi e Antonio Conte sono i “tecnici del momento”, motivo per il quale le rispettive società vorrebbero blindarli. Il nome più chiacchierato nelle ultime ore è quello del tecnico dei nerazzurri.

Inzaghi pronto a rinnovare con l’Inter: sarà il più pagato in Serie A

Sono ore molto calde in casa Inter. La stagione dei nerazzurri è stata fin qui incredibile, con la squadra che continua a lottare su tre fronti: Serie A, Champions League e Coppa Italia. A tal proposito, la società sarebbe molto felice di continuare con l’ex Lazio in vista dei prossimi anni.

Come riportato da “La Repubblica” il rinnovo contrattuale sembrerebbe ormai scontato. Inzaghi ha un contratto con l’Inter fino a giugno 2026 con un ingaggio da ben 6.5 milioni di euro a stagione. La scadenza e lo stipendio, però, potrebbero subire della variazioni. Infatti, al termine della stagione, l’allenatore firmerà il rinnovo fino al 2027 con l’ingaggio che arriverà fino a 7.5 milioni di euro a stagione.

Si tratta di una scelta molto importante che riguarda da vicino anche il Napoli. Infatti, Simone Inzaghi diventerà l’allenatore più pagato della Serie A, superando proprio Antonio Conte. L’allenatore dei nerazzurri potrebbe raggiungere quota 10 milioni con i rispettivi bonus, mentre il tecnico dei partenopei resterebbe fermo a 9 (in caso di premi).