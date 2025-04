Mazzocchi: “Standing ovation? È la mia gente. Vi svelo su cosa ho basato la carriera”, poi l’annuncio sulla Scudetto è chiaro

Dopo la brillante vittoria per 3-0 sull’Empoli, il Napoli di Antonio Conte ha dato l’impressione di aver trovato finalmente quella solidità che in certi momenti della stagione era mancata. La corsa allo scudetto resta apertissima, ma a far sorridere l’ambiente partenopeo non è solo il risultato: è l’atteggiamento.

In mezzo a questo clima carico di entusiasmo e fiducia ritrovata, spunta la figura di Pasquale Mazzocchi, uno che in campo non si risparmia mai.

Mazzocchi: “Ho basato la mia carriera sul non mollare mai. Darò tutto”

L’esterno campano, al termine del match, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, regalando parole autentiche, schiette, che raccontano tutta la sua fame e il suo attaccamento alla maglia azzurra. Di seguito le sue parole.

“Mi sono goduto l’applauso del pubblico, ma solo in parte – ha ammesso – ero concentrato sulla partita. Sapevamo quanto fossero importanti questi tre punti, e sono felice di come abbiamo interpretato la gara. Anche se alla fine i crampi mi hanno fermato, ho lasciato il campo col sorriso. È stato bello ricevere quella standing ovation dalla mia gente”. Un Mazzocchi umile, ma consapevole del suo valore, che si sofferma anche su un dato impressionante: nessun contrasto perso. “Sono orgoglioso. Ho basato tutta la mia carriera sull’aggressività, sul non mollare mai. Non è facile quando non giochi con continuità, ma io ho dato tutto: per me, per i miei compagni, per questa città”.

Il calciatore azzurro ha poi parlato anche dello Scudetto. Tale tema resta molto importante in casa Napoli, visto il distacco di soli tre punti dalla vetta. Di seguito le dichiarazioni dell’azzurro.