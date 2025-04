Lotta scudetto, l’annuncio sull’Inter spiazza il Napoli: Inzaghi gongola

In seguito ad alcuni passi falsi, il Napoli è riuscito a trasmettere un segnale importante contro l’Empoli. Gli azzurri hanno conquistato una vittoria molto importante per 3-0, lasciando tutti soddisfatti della prestazione.

Con questo successo il Napoli continua a inseguire l’Inter capolista, distante 3 punti. Tuttavia, malgrado il successo ottenuto nella giornata di ieri, i partenopei risultano ancora svantaggiati nel testa a testa verso lo scudetto, come sottolineato da un annuncio che risulta spiazzante.

“Sono convinto che l’Inter perderà pochi punti”: le parole gelano il Napoli

Ricky Buscaglia, telecronista di DAZN, ha sottolineato il vantaggio della Beneamata nel cammino verso la conquista dello scudetto in un intervento a Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo. Sono tanti i punti a favore dei nerazzurri, sebbene nulla sia ancora definito e ci siano tante possibilità di ribaltare i pronostici, che danno il Napoli come sfavorita e “obbligata” a dare il massimo sperando in condizioni favorevoli. D’altronde i risultati sportivi dei partenopei si intrecciano anche con l’andamento stagionale dell’Inter, coinvolta in tre competizioni in contemporanea.

Qui riprese le parole del giornalista:

“Il Napoli può dire la sua, ma non essere indipendente a così poche giornate dalla fine è un handicap. Chi insegue deve sempre mettere pressione addosso, ed è ciò che dovrà fare il Napoli. Gara difficile per i nerazzurri, anche se sono convinto che l’Inter perderà davvero pochi punti“.

C’è un’unica soluzione per il Napoli: obiettivo possibile

Al tempo stesso, Buscaglia ha elogiato le qualità dei partenopei durante il suo intervento, mostrando convinzione verso un finale di stagione perfetto, grazie anche alla crescita di vari elementi della squadra. D’altronde, competere per lo scudetto dimostra i punti di forza della rosa di mister Conte.

Di seguito le parole:

“Sono sicuro che il Napoli potrà fare 6 vittorie consecutive: ho visto una squadra concentrata e sicura, che fa sfogare l’avversario e poi colpire. Ovvio dirlo, ma vincere tutte le partite è l’unica sicurezza per centrare l’obiettivo. Penso che il Napoli abbia serie possibilità. Vero che non c’è più Kvara, ma ci sono giocatori in crescita come Gilmour e Lukaku”.

Stando alle parole del giornalista, dunque, sarà necessario un percorso impeccabile da qui al termine della stagione per continuare ad alimentare il sogno. Obiettivo alla portata degli azzurri, che dovranno confermarsi superiori alle avversarie già a partire dal prossimo match contro il Monza, in programma sabato prossimo.