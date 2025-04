Calciomercato Napoli, Manna prepara un doppio colpo:gli obiettivi

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è già molto attivo sul calciomercato e sta studiando le strategie per finalizzare due operazioni che rinforzerebbero la rosa nella prossima stagione.

La lista dei giocatori graditi dall’ambiente azzurro è molto lunga e sono tanti i profili accostati al club azzurro. Ciononostante, vi sono due priorità nella lista del DS Manna, che si sta preparando all’affondo per convincere giocatori e club di appartenenza.

Due colpi in arrivo dalla Serie A?

I due profili principali per il Napoli, come affermato da Alfredo Pedullà, provengono da due club importanti del campionato di Serie A: si tratta di Sam Beukema e di Davide Frattesi. Il primo, pilastro difensivo del Bologna di Italiano, compierebbe un ulteriore passo in avanti nella sua carriera, passando in un club con ambizioni più vincenti dei felsinei. Il secondo è un jolly dell’Inter di Inzaghi ma, visto quanto dimostrato in maglia Sassuolo e nei momenti ritagliati con la maglia nerazzurra, otterrebbe maggiore spazio e centralità in un club altrettanto competitivo.

Di certo trattare con i club di appartenenza non sarà impresa semplice, seppure i nomi siano apprezzati da vari mesi. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per tentare l’affondo decisivo e convincere i due giocatori ad accettare l’offerta del Napoli.