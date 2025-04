Napoli Empoli, Neres suona la carica: “Finalmente sto bene”

Serie A, Napoli Empoli: ecco le parole di David Neres a Dazn nel pre partita del Maradona.

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a scendere in campo per vincere e mantenere forte la pressione sull’Inter di Simone Inzaghi. Un passo falso, questa sera, costerebbe caro alla squadra partenopea in ottica scudetto. D’altro canto, ci sarà l’Empoli, squadra capace negli ultimi anni di strappare al Napoli, spesso al Maradona, punti molto importanti. A Dazn, nel pre partita, David Neres ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Napoli Empoli, Neres: “Voglio dare il meglio”

Sul suo stato fisico, ha affermato:

“Ora finalmente sto bene, sono focalizzato su questa partita e voglio aiutare la mia squadra”.

Rispetto al suo apporto in campo, Neres ha sottolineato: