Napoli-Empoli, Lukaku a caccia del record: il dato è straordinario

L’attaccante belga alla ricerca di un record importante per lui e per il Napoli: ecco di cosa si tratta.

Tra pochi minuti scenderanno in campo Napoli ed Empoli per l’ultima gara della 32ª giornata della Serie A. Gli azzurri di Antonio Conte cercano la vittoria per continuare ad inseguire l’Inter al primo posto, mentre gli proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza.

Non mancheranno di certo le motivazioni ma, se proprio si vuole puntare su qualcuno, Romelu Lukaku avrà qualcosa in più per cui dare il massimo stasera.

L’attaccante belga insegue due dati statistici molto interessanti, che confermerebbero l’ottima stagione da lui messa in campo.

Lukaku a caccia di gol, o quasi: i numeri del belga

Innanzitutto le situazioni da gol contro l’Empoli. Contro i toscani Romelu Lukaku è stato coinvolto per ben quattro volte in un’azione da gol (3 gol ed un assist) con anche una doppietta segnata con la maglia dell’Inter nel 2023.

E poi un dato stagionale ancor più importante. Sono 11 i gol messi a referto dal belga in questa stagione, che sommati agli otto assist costruiscono un’annata splendida per l’attaccante azzurro. Se oggi dovesse segnare un gol o un assist, per Lukaku sarebbe la ventesima volta in stagione che prende parte ad un azione da gol tra Serie A e Premier League. L’ultima volta era successa nel 2021, quando Lukaku chiuse la stagione con 24 gol e 11 assist con la maglia dell’Inter.