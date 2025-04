Napoli, Conte fa chiarezza: l’infortunio di Juan Jesus ed il rientro di Buongiorno

Il tecnico azzurro rivela la condizione di Buongiorno! Ecco quando torna il difensore azzurro.

L’infortunio di Juan Jesus preoccupa tutto l’ambiente partenopeo. Il brasiliano è stato costretto a lasciare il campo l 72′ minuto del match, poi vinto, contro l’Empoli. Dovrebbe trattarsi di un infortunio muscolare, come mimato dallo stesso difensore azzurro mentre usciva dal campo accompagnato dai medici della squadra.

Al suo posto Rafa Marin, chiamato da Antonio Conte per gli ultimi venti minuti di partita. Ma come sta Juan Jesus? Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa al termine del match, dove ha chiaro la situazione infortuni per quel che riguarda il reparto difensivo.

Napoli, ecco quando torna Buongiorno: lo ha detto Conte

“È una vittoria di tutto il gruppo che non finirò mai di ringraziarlo, si sono messi a disposizione e loro stanno iniziando a vedere i frutti: chi viene chiamato poi dà una risposta importante, Rafa Marin è entrato in un momento particolare e ha risposto presente. È una vittoria di tutto il gruppo, poi sicuramente la parte finale di campionato mi aspetto che i giocatori con più spessori spostino gli equilibri e si assumano responsabilità”., ha commentato Antonio Conte.

Il tecnico azzurro ha poi dato importanti indicazioni sia per quanto riguarda il fastidio accusato da Juan Jesus, che per quanto riguarda il rientro di Alessandro Buongiorno.