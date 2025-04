Mazzocchi dopo Napoli Empoli: “Una soddisfazione enorme”

Vince il Napoli al Maradona: ecco le parole di Pasquale Mazzocchi dopo la vittoria degli azzurri sull’Empoli.

La 32esima giornata di Serie A ha messo di fronte Napoli ed Empoli con i padroni di casa che hanno dimostrato grande qualità e maturità. La vittoria sulla squadra di D’Aversa è la dimostrazione che gli azzurri sono ancora in corsa per lo scudetto dimostrando grande concentrazione ed applicazione. Le performance di giocatori come Lukaku e McTominay sono risultate decisive. Successivamente, nel post partita, Pasquale Mazzocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

Napoli Empoli, Mazzocchi: “Non sognavo tutto questo, sembrava impossibile”

Sulle parole di Conte negli spogliatoi:

“Il mister si è fatto sentire parecchio oggi ma ci sta. Le pressioni aumentano ed è giusto gestirle così. Le indicazioni che ci dà in campo sono importanti e fondamentali per tutta la partita”.

Rispetto agli applausi dopo la sostituzione, Mazzocchi ha affermato:

“Una soddisfazione enorme, normale che quando giochi davanti alla tua gente è diverso. Penso che stasera sia andata bene”.

Riguardo allo spalla a spalla con l’Inter:

“Durante il campionato abbiamo perso qualche punto nei minuti finali. Sarebbe un peccato mollare proprio adesso, siamo lì e dobbiamo combattere fino alla fine”.

In merito alle ambizioni della squadra: