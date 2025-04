Manna indica la strada per lo scudetto: “Ecco come affrontare il momento”

Napoli Empoli, arrivano le dichiarazioni di Giovanni Manna ai microfoni di Dazn nel pre partita.

La 32esima giornata di Serie A vedrà Napoli ed Empoli affrontarsi allo stadio Maradona. Dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari di Davide Nicola, gli azzurri si preparano ad affrontare i ragazzi di D’Aversa, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. Per nutrire il sogno scudetto, i partenopei hanno l’obbligo di vincere ed accorciare, così, di 3 punti rispetto alla vetta. Nel pre partita, a Dazn, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Sul momento del Napoli e fisico e psicologico:

“Le stagioni sono sempre lunghe e complicate. È tutto ciclico, bisogna saper affrontare i momenti di sofferenza rimanendo lucidi e tranquilli. Non dobbiamo sovraccaricarci di pressione . Siamo concentrati sul lavoro”.

Rispetto all’opportunità scudetto, Manna ha affermato:

“Noi dobbiamo essere orgogliosi, siamo partiti da lontano. Abbiamo costruito una squadra all’anno zero. Siamo in una posizione che ci fa sognare ma non dobbiamo affliggerci da questa pressione. Dobbiamo prenderla con entusiasmo. Sappiamo le difficoltà del caso contro l’Empoli”.