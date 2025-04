Novità Napoli, c’è una buona notizia per Conte: manca solo l’ufficialità

In casa Napoli arriva una buona notizia per tutto l’ambiente azzurro e, in particolare, per Antonio Conte: manca solo la conferma, che potrebbe arrivare quest’oggi in conferenza stampa.

La vittoria dell’Inter contro il Cagliari non cambia i programmi. Anzi, semmai va a sottolineare la necessità di portarsi a casa i tre punti contro l’Empoli per sperare ancora nello Scudetto e mantenere, così facendo, il distacco di tre punti. Il Napoli non può mollare sul più bello e lunedì, nella sfida del Diego Armando Maradona contro i toscani, sono chiamati a una prova di forza per dimostrare a tutti che nulla è ancora deciso in vetta.

Manca sempre meno al calcio d’inizio del match (in programma per le ore 20:45 di lunedì, ndr), con i partenopei pronti a vendere cara la pelle e, insieme a loro, un pubblico, quello del Maradona, che sarà nuovamente sold out. L’ennesimo tutto esaurito di questo campionato, a dimostrazione di come la piazza continui a credere a un sogno che avrebbe davvero dell’incredibile, se si considera da dove era partito questo Napoli all’inizio della stagione ora in corso. Intanto, arriva una notizia che può far felice Conte, in attesa che sia quest’ultimo, magari, a confermarla nella conferenza stampa prevista nel pomeriggio di quest’oggi.

News SSC Napoli, Spinazzola tra i disponibili: la notizia

La notizia è che Leonardo Spinazzola dovrebbe essere tra i calciatori disponibili per la sfida di lunedì sera tra il suo Napoli e l’Empoli.

A renderlo noto è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svelando che l’esterno ex Roma e Juventus dovrebbe accomodarsi in panchina. Nelle ultime uscite, il calciatore umbro è stato out per infortunio, costringendo Mathias Olivera a divenire, frattanto, l’unico e indiscusso titolare sull’out mancino. Contro l’Empoli, però, Antonio Conte può contare su un’arma in più, potenzialmente utile, all’occorrenza, a gara in corso. Si vedrà se quest’oggi, in conferenza stampa, il tecnico confermerà tali indiscrezioni.

Napoli e una tappa da non fallire per il sogno Scudetto

Il percorso del Napoli è davvero sorprendente. Pochi avrebbero scommesso su una squadra così competitiva dopo l’annata dello scorso anno e i cambiamenti estivi.

Eppure, Conte ha saputo costruire un gruppo solido, capace di tenere testa all’Inter e di entusiasmare una città intera. Da oggi in poi, ogni partita sarà una battaglia, ma con il pubblico al fianco e un tecnico che non si arrende mai, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per scrivere la storia.