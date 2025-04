“Non pensiamo a loro”, l’Inter avvisa il Napoli: la lotta scudetto si infiamma

Nonostante la lotta scudetto sia ancora molto aperta e serrata, l’Inter non sembra essere fortemente influenzata dal percorso del Napoli

L’Inter, capolista della Serie A a quota 71 punti, continua a macinare punti in campionato, risultando una vera macchina indirizzata verso la vittoria del 21esimo scudetto della propria storia. Tuttavia, il Napoli non ha intenzione di mollare la presa e cercherà di alimentare il sogno di vittoria della competizione fino all’ultima giornata. I partenopei, infatti, hanno la speranza di accorciare le distanze già domani in occasione del posticipo contro l’Empoli.

Il difensore dell’Inter non è impensierito dal Napoli: le sue parole

Nonostante la corsa per il primo posto sia ancora ampiamente aperta, la Beneamata è consapevole di essere artefice del proprio destino e, vista la presenza in tre competizioni con l’obiettivo di vincere il più possibile, dovrà dimostrarsi superiore rispetto agli altri club sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista psicologico. Questo è quanto sottolineato da Yann Bisseck, difensore tedesco autore di una rete ieri contro il Cagliari.

Di seguito riportate le parole del difensore 24enne ai microfoni di SportMediaset:

“L’obiettivo era vincere, ci siamo riusciti. Non pensiamo al Napoli, poi vedremo cosa faranno loro. Pensare subito al Bayern? Loro sono fortissimi, abbiamo fatto una bella partita all’andata e penso che il ritorno nel nostro stadio sarà dura per loro ma anche per noi”.

Il calendario di Inter e Napoli

In attesa del posticipo di domani contro l’Empoli, rimangono 6 gare a disposizione delle due compagini per alzare al cielo lo scudetto. Da un lato l’obiettivo è aumentare il gap con la seconda in classifica, mentre dall’altro sono ancora vive le speranze di rimonta.

L’ultimo mese e mezzo del club nerazzurro non sarà semplice, incrociando varie formazioni in piena corsa per raggiungere piazzamenti europei: Bologna, Roma e Lazio, oltre a tre club in condizioni più tranquille come Hellas Verona, Torino e Como. Il tutto senza tralasciare impegni cruciali come il ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Per quanto riguarda gli azzurri di Conte, invece, il percorso non prevede alcuno scontro con club di alta classifica, bensì con varie formazioni coinvolte pienamente nella lotta per non retrocedere: oltre ai toscani, appunto, vi saranno Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. In palio vi sono altri 18 punti e, ovviamente sarà necessario conquistarne il maggior numero possibile per candidarsi Campioni d’Italia.