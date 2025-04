Dal risotto al polpo: la cena di squadra a casa del capitano Di Lorenzo

Il menù della serata in compagnia tra i calciatori del Napoli: ecco chi c’era alla cena dal capitano Di Lorenzo

Una serata in compagnia, tra amici, colleghi, o come si definiscono ormai da mesi, in famiglia. Capitan Di Lorenzo ha invitato i compagni di squadra, con uno chef speciale che sta spopolando su TikTok.

Infatti, a pochi giorni dalla sfida tra Napoli ed Empoli, i giocatori azzurri si sono riuniti con consorti e amici dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha organizzato una cenetta particolare, a base di pesce. A cucinare, il cuoco Mario Sorrentino, noto anche con il profilo social “I miei piatti”, dove mostra i pranzi e le cene che cucina per Scott McTominay.

A quest’amichevole serata in compagnia hanno partecipato ovviamente Di Lorenzo, Meret, Buongiorno, Raspadori e Simeone, accompagnati dai rispettivi partner. Il menù, come pubblicato sui canali social, a base di pesce. In particolare, il risotto, il polpo e anche l’insalata di finocchi.

Il gruppetto è particolarmente unito. Come già dichiarato in altre occasioni e interviste, spesso Alex, Alessandro, i due Giovanni e Giacomo escono assieme nel tempo libero o partecipano a serate gioco particolari. Il segreto del Napoli è anche questo: la compattezza del gruppo dentro e fuori dal campo.