Buongiorno, il Napoli spera nel recupero lampo: la previsione sul rientro

Le condizioni di Alessandro Buongiorno tengono con il fiato sospeso i tifosi del Napoli: la speranza è che l’ex Torino possa recuperare in tempi brevi, magari anche bruciando le tappe.

In casa Napoli c’è grande attesa per la prossima sfida contro l’Empoli, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona, lunedì sera, è previsto l’ennesimo sold out, con i tifosi pronti a spingere i propri beniamini, chiamati a rispondere alla vittoria dell’Inter ai danni del Cagliari (con il conseguente e momentaneo allungo in classifica a +6).

Intanto, non mancano le problematiche in casa Napoli, soprattutto dopo l’infortunio di un calciatore importante come Alessandro Buongiorno, fermato da una tendinopatia. Ma quando recupererà l’ex Torino? La speranza è che il centrale possa bruciare le tappe, rientrando magari anche prima delle tre settimane di stop, stima ritenuta come la più pessimista.

Infortunio Buongiorno, il difensore vuole esserci contro il Torino

Non è escluso che Alessandro Buongiorno possa necessitare, alla fine, di tre settimane per recuperare, al 100%, dall’infortunio, ma c’è una speranza in vista della sfida sentita, per ovvi motivi, contro il Torino.

A fare il punto della situazione è il quotidiano La Repubblica, che a tal riguardo scrive:

“Alessandro Buongiorno sarà assente pure domani al Maradona contro l’Empoli: l’ex capitano del Torino si è fermato per una tendinopatia all’adduttore e resterà fermo almeno due settimane”.

La sensazione, dunque, è che il centrale abbia messo nel mirino la sfida contro la sua ex squadra, il Torino. La speranza, ovviamente, è che il suo fisico possa dare feedback positivi a tal proposito.