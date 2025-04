Napoli smarrita contro Varese, Hands da MVP: l’impresa salvezza ora più complicata

Brutto Napoli al Palabarbuto alla 26a giornata di campionato, nel match salvezza decisivo contro Varese

Il Napoli cede in casa dopo il KO contro Trieste e si lascia scavalcare da Varese in classifica. Ora l’obiettivo salvezza si complica e la prossima gara sarà contro Reggiana. Da sottolineare un arbitraggio controverso, non da Serie A.

Primo quarto

Inizio di gara concitante, a ritmi alti. Varese cerca costantemente la penetrazione in area e concede poco dall’arco. Zubcic protagonista nel primo periodo con 7 punti. Alviti on fire da tre, in grande giornata. Nel finale, Napoli molla un po’ la presa, perdendo qualche palla di troppo: quattro nel primo quarto. 20-26

Secondo quarto

Egbunu entra a referto con una schiacciata, aggiustando la conclusione di Pullen. Timeout obbligatorio di coach Valli dopo due minuti, per rotazioni sbagliate in difesa. All’uscita dalla sospensione, Librizzi e Pullen rispondono colpo su colpo dall’arco. Padroni di casa in difficoltà: non gira la difesa, non gira l’attacco. Massimo vantaggio di Varese a +15 a 4′ dall’intervallo. La difesa aggressiva degli ospiti, uomo su uomo e pressione altissima, mette gli azzurri alle strette che reagiscono con un mini parziale di 6-0. Pullen unica nota positiva degli azzurri. 41-50

Terzo quarto

Pessimo approccio da parte di Napoli, che continua a concedere seconde palle. L’atmosfera del Palabarbuto si surriscalda, quando gli arbitri decidono di assegnare un fallo tecnico a De Nicolao per proteste, che gli costa l’espulsione perché nel primo quarto aveva ricevuto un antisportivo. Nervi tesi per un match che vale la salvezza. Nel frattempo, la formazione di coach Kastritis allunga e prova la fuga, con Hands cecchino da tre. 62-75

Quarto quarto

Green accende il palazzetto con due rubate consecutive e un fallo e canestro, ma fallisce il gioco da tre punti sul tiro libero. Tripla pesante di Librizzi a 6′ dalla fine. Due timeout di fila per coach Valli, con Varese a +17. Napoli sbiadita e smarrita. Due palle perse clamorose in contropiede, spengono l’interruttore degli azzurri. 87-97

La conferenza di coach Valli

Il commento a caldo di Giorgio Valli post sconfitta Napoli Basket:

“Per vincere questa partita dovevamo essere un po’ più affamati. Dovevamo mettere ruvidezza in difesa e non l’abbiamo fatto. Hanno imbrigliato le carte, cambiando su tutti. Non siamo riusciti a mettere in campo ciò che abbiamo fatto in settimana. Abbiamo altre quattro partite e sono supersquadre. Dobbiamo vincere una o due partite, possiamo farcela. Traiamo una lezione da questa sconfitta, non ci dobbiamo crocifiggere. Siamo ad un passo dal fare una grande prova”

Sul momento che sta vivendo Napoli e sulla prossima gara:

“Dopo la vittoria contro Milano, non io, abbiamo detto che era fatta per la salvezza. Inconsciamente abbiamo abbassato l’attenzione. Dobbiamo controbattere nella prossime gare con aggressività”

Sull’operato degli arbitri: