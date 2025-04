Napoli in affanno dal punto di vista fisico? Cosa dicono i dati dello staff di Conte

Il Napoli nell’ultimo periodo sta incappando in diverse difficoltà, soprattutto dalla ripresa in poi: cosa dicono i dati a disposizione dello staff di Antonio Conte in merito alla condizione fisica della squadra azzurra.

Sette finali e ventuno punti a disposizione per poter scrivere la storia. Il Napoli è nelle condizioni di poter ancora ambire allo Scudetto, obiettivo in comune con l’Inter ora prima in classifica. In occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A, contro il Bologna, i partenopei hanno avuto la ghiotta occasione di accorciare il distacco con i nerazzurri (che avevano pareggiato nella trasferta di Parma, ndr), ma contro la squadra di Vincenzo Italiano non si è andati oltre il segno X.

Un rimpianto per Antonio Conte e i suoi, che ora però sono chiamati a non mollare e a dare il massimo in questa ultima fase decisiva di campionato. Per questo motivo, non bisogna lasciare nulla al caso e i tifosi, a tal proposito, si pongono interrogativi in merito alla tenuta fisica della squadra nei secondi tempi, tallone d’Achille dei partenopei in questo ultimo periodo. Ma cosa dicono i dati a disposizione dello staff di Conte in merito alla tenuta fisica della squadra? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che sembra dare una risposta a un dubbio che sta tormentando la piazza da un po’ di tempo a questa parte.

Ultimissime Napoli calcio, la rivelazione sulla tenuta fisica della squadra

Il Napoli non sembra essere in difficoltà dal punto di vista atletico: questo è quanto emergerebbe dai dati a disposizione di Antonio Conte e del suo staff.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola:

“Nonostante i secondi tempi, la squadra non è in flessione atletica: gli sforzi sono stati pesanti e gli infortuni lo segnalano ma i dati a disposizione dello staff dicono che la squadra continua a correre e a muoversi esattamente come faceva prima”.

Napoli, la testa prima di tutto per riprendere la vetta

Se i dati atletici sono confortanti, perché allora il Napoli sembra perdere smalto dopo l’intervallo? La risposta potrebbe risiedere in un mix di fattori tattici e mentali.

Nei secondi tempi, alcune squadre avversarie riescono a leggere meglio il gioco partenopeo, adattandosi alle sue folate offensive. Inoltre, la pressione di dover inseguire il risultato può portare a un calo di concentrazione, un aspetto che Conte sta sicuramente lavorando per correggere, così come ammesso dallo stesso vice Stellini post Bologna. Un esempio pratico arriva proprio dalla partita contro il Bologna. Nella prima frazione, il Napoli ha dominato, creando diverse occasioni da gol, ma nella ripresa ha lasciato spazio agli avversari, che hanno guadagnato fiducia.

Un altro aspetto da considerare è la preparazione psicologica. In un campionato lungo e logorante come la Serie A, la mentalità fa la differenza. I tifosi lo sanno bene: a Napoli, il calcio si vive con il cuore in mano, ma per vincere serve anche freddezza nei momenti chiave. Lavorare sulla capacità di restare lucidi nei secondi tempi potrebbe essere la chiave per trasformare alcuni risultati non impeccabili in vittorie e avvicinare, così facendo, il sogno Scudetto.