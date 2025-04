La doppietta di Osimhen, poi il poker: la chat post Napoli-Juventus lo inchioda

Spunta una chat che inchioda un giocatore della Juventus dopo la clamorosa doppietta di Osimhen a Napoli

Ci sono partite che rimarranno impresse nella mente, che segnano la storia di un campionato. Napoli-Juventus del 13 gennaio 2023, ad esempio, è una di quelle. La stessa, è diventata anche sfondo di un particolare caso che sta allarmando il mondo del calcio italiano.

Infatti, secondo i retroscena emersi dal caso sulle scommesse su siti illeciti che vede coinvolti diversi personaggi di Serie A, a seguito della partita tra gli azzurri e i bianconeri c’è stato un “esordio” all’interno del gruppo di gioco.

Dopo la sconfitta a Napoli, il poker su siti illegali: c’è la chat

Secondo le ricostruzioni di Repubblica, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2023, alcuni calciatori della Juventus hanno animato la chat dove si organizzavano le giocate di poker su siti illegali. In quella precisa notte, dopo il 5-1 sontuoso del Napoli di Spalletti, esordia Leandro Paredes.

Il calciatore argentino non era stato lanciato titolare da Allegri, ma è stato schierato solo a gara in corso per cercare di cambiare marcia. La formazione partenopea, però, era spinta da due indemoniati come Osimhen e Kvaratskhelia. Il nigeriano chiuse la sua partita con una doppietta memorabile.

Molto meno memorabile, invece, l’esordio al poker su siti illeciti da parte di Paredes. Infatti, il quotidiano riporta l’ingresso nel gruppo di gioco dell’attuale centrocampista della Roma, spinto dal suo collega e compagno di spogliatoio Mattia Perin:

“C’è un nuovo giocatore: Leandro Paredes. Ha vinto tanto sportivamente parlando, quindi può perdere a poker”

In effetti, Paredes era appena rientrato dal successo in Coppa del Mondo in Qatar con la sua Argentina. Aveva toccato l’apice da professionista. Lo stesso Leandro, però, tiene a specificare sui suoi social che