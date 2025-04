Allarme Napoli, nervosismo per Conte: la frecciata che lascia di sasso

Il nervosismo emerso fuori da Antonio Conte lancia un vero e proprio allarme in casa Napoli, ecco cosa sta accadendo

Il momento attuale che si sta vivendo in casa Napoli non fa ben sperare in vista della manche finale del campionato. Se gli azzurri possono ancora sperare di lottare per il titolo è per il poco distacco dall’Inter soli tre punti, e del calendario a favore rispetto i ragazzi di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore però è giunto fuori un nervosismo da parte di Antonio Conte che lancia un allarme sulla squadra e l’ambiente partenopeo. Ci troviamo in un momento critico della stagione, dove anche un piccolo passo falso potrebbe compromettere il lavoro effettuato in questi mesi.

Conte teme uno spionaggio e non sta tranquillo: la notizia

Secondo quanto dichiarato da Vittorio Zambardino, editorialista de Il Corriere della Sera, Conte teme che qualcuno spii la squadra. Il Napoli, durante le sue partite, è oramai riconoscibile e non riesce più a lasciare una sua impronta.

“Se è stata presa misura in casa Napoli è perché è successo qualcosa o che Conte abbia notato qualche coincidenza sospetta. Questo però è un chiaro segno di nervosismo e leggera paranoia – vista la classifica calda – e forse un modo per far sentire ai giocatori l’emergenza del momento” – dice Zambardino.

Inoltre il Napoli è stato ultimamente criticato per arrivare scarico e stanco nel secondo tempo, quando nel mentre la squadra compie una doppia seduta di allenamento durante la settimana: “Da agosto aspettiamo l’esplosione fisica, ma non l’abbiamo mai vista – afferma l’editorialista – come anche detto da Stellini, è mancata mentalità a Bologna. La verità è che nessuno sa niente“.