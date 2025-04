Tare: “Napoli non così forte da lottare per lo scudetto, ecco il vero punto forte”

L’ex biancoceleste ha le idee chiare sul finale di stagione, le sue parole sul Napoli: i dettagli.

Il finale di stagione si fa sempre più interessante in Serie A. Quando mancano solo 7 partite al termine della stagione tutto è ancora aperto sia per quel che riguarda la lotta scudetto che per quanto riguarda i posti europei per la prossima stagione.

L’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni dell’emittente albanese Tring TV. Tra i temi trattati anche l’andamento della stagione e soprattutto la lotta scudetto tra Inter e Napoli.

Tare ha le idee chiare, le parole dell’ex Lazio

Secondo l’ex dirigente biancoceleste ha detto la sua sulla rosa del Napoli ma anche su Antonio Conte, vero jolly della squadra azzurra secondo lui.