Sorpresa per i napoletani, l’iniziativa di De Laurentiis è speciale: succederà a fine stagione

Arriva la rivelazione in diretta in merito a una sorpresa che il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe in serbo al termine della stagione in corso.

Sette partite e ventuno punti in palio per rincorrere l’Inter. O, per meglio dire, il sogno: quello, magari, di poter mettere le mani sullo Scudetto. Il Napoli, ora, è distante tre punti e servirà dare il massimo per fare in modo che quel sogno possa divenire realtà. Il destino, ovviamente, non è nelle mani totalmente della squadra di Antonio Conte, chiamati a raccogliere quanti più punti possibili in questa fase finale e decisiva della stagione.

Un pensiero, però, è rivolto anche al futuro, con il calciomercato che già tiene banco all’ombra del Vesuvio. Con la speranza, ovviamente, che l’annata in corso possa essere storica, alla portata di quella del 2023-2024, stagione in cui il Napoli ha portato a casa il suo terzo Scudetto della propria storia. A corredo di quel trionfo eccezionale, circa un anno dopo è stato prodotto un film che ha ripercorso tutte le tappe di un evento che resterà sempre nel cuore dei tifosi del Napoli. Stando a quanto rivelato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, al termine della stagione ora in corso dovrebbe esserci la produzione di un nuovo film.

Nuovo film Napoli: la rivelazione di Valter De Maggio

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di una possibile sorpresa riservata ai tifosi del Napoli.

Queste le sue dichiarazioni a tal riguardo:

“Il presidente De Laurentiis ha dato mandato per un nuovo film che uscirà nelle sale al termine di questa stagione, subito dopo la conferenza stampa dei ritiri precampionato”.

Sogno Scudetto: per il Napoli c’è ancora speranza

Il Napoli è a un bivio: sette partite per rincorrere lo Scudetto e mettere pressione all’Inter.

Con Conte in panchina, gli azzurri hanno trovato una grinta che li rende temibili, ma serve il massimo: ogni gara è una finale, e la sconfitta non è un’opzione. La strada è in salita, ma il sogno Tricolore è lì, a un passo, e il Napoli vuole provarci fino all’ultimo respiro. Il ricordo del 2023-2024 è ancora vivo: il terzo Scudetto, conquistato dopo anni di attesa, ha fatto tremare Napoli di gioia. Con sette giornate davanti, ogni punto è un mattone per costruire un’impresa storica. E mentre la squadra lotta in campo, la città si prepara a sostenere i suoi eroi, con la stessa passione che ha reso indimenticabile l’ultimo trionfo.