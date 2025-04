Monza-Napoli, è ufficiale: vietata la trasferta ai residenti in Campania

Divieto per i tifosi azzurri, arriva la notizia ufficiale: i dettagli.

Dopo giorni di voci arriva la conferma ufficiale. La prossima trasferta del Napoli, prevista per sabato 19 aprile alle ore 18, sarà votata ai tifosi residenti in Campania.

Lo conferma il sito ufficiale del Monza, che nel comunicato in cui annuncia prezzi e modalità di vendita dei tagliandi, specifica anche la restrizione relativa ai residenti in Campania.

Ufficiale quindi la limitazione per i tifosi azzurri, che su indicazione dell’Osservatorio Sportivo, non potranno assister al match dal vivo.

“AC Monza informa i propri tifosi che a partire dalle ore 16:00 di venerdì 11 aprile saranno disponibili i biglietti per la 33^ giornata di Campionato Serie A Enilive, Monza – Napoli, che si disputerà sabato 19 aprile alle ore 18:00.

NB: in seguito al decreto del Prefetto della provincia di Monza e della Brianza dell’11/04/2025 e del provvedimento della Questura di Monza e della Brianza, è vietata la vendita in qualsiasi settore dello stadio ai residenti in Campania. Il Settore Ospiti sarà riservato ai tifosi NON residenti in Campania titolari di Fidelity Napoli SSC. Per questa partita non sarà consentito il cambio nominativo dei biglietti”, si legge nel comunicato