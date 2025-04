Marcolin: “Di Lorenzo l’assenza più pesante, vi dico cosa farà la differenza lunedi”

L’ex calciatore analizza il match di lunedi e si concentra su un aspetto fondamentale, ecco le sue parole.

Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni diRadio Marte in occasione del programma Marte Sport Live. L’ex calciatore ha analizzato la partita in programma per lunedi sera tra Napoli e Empoli, sottolineando le assenze tra gli azzurri ma anche quella che, secondo lui, potrebbe essere la trama del match.

“L’assenza più pesante per il Napoli sarà quella di Di Lorenzo, perchè ultimamente Anguissa è stato ben sostituito da Gillmour, anche se con altre attitudini e lo stesso Jesus può dare delle garanzie anche se non è Buongiorno. Non si trova invece un omologo del capitano nelle caratteristiche, perché Di Lorenzo fa il quarto in difesa ma poi viene dentro a giocare e infine nella catena con Politano ha raggiunto un automatismo invidiabile”, ha commentato Marcolin.

Marcolin è sicuro, ecco cosa farà la differenza

Secondo l’ex calciatore il Napoli condurrà il gioco, anche se c’è un fattore importante per gli uomini di D’Aversa: la motivazione.