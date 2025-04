Manna-Milan, Pedullà non ha dubbi: l’esperto svela tutto

Nelle scorse settimane il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è stato accostato al Milan, desideroso di ricostruire in vista della prossima stagione alla luce dei risultati deludenti ottenuti sin qui.

Il Milan punta a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, visti i deludenti risultati ottenuti sotto la gestione di Fonseca e del subentrante Conceiçao. Tutti sono stati messi in discussione, dirigenti inclusi. Pertanto, la società rossonera ha deciso di studiare possibili nomi per rinforzarsi anche fuori dal rettangolo verde. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha voluto fare chiarezza a riguardo, ricostruendo la vicenda che ha visto Manna come candidato per l’incarico.

La ricostruzione di Pedullà: “La verità sui colloqui tra Manna e i rossoneri”

Nel corso di un’attenta analisi sui propri canali YouTube, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha messo in evidenza l’accostamento tra il dirigente del Napoli, entrato a far parte della società la scorsa estate, e il Diavolo, reduce da una pessima stagione e da un operato insoddisfacente anche sul mercato.

Qui le parole del giornalista a tal riguardo:

“Manna è stato contattato in tempi non sospetti e ha declinato l’offerta dei rossoneri. Ha un contratto lungo col Napoli, ma il contatto c’è stato”.

I colpi di Manna alla sua prima stagione al Napoli

Complice l’arrivo di un allenatore prestigioso come Antonio Conte, Manna è riuscito a rinforzare notevolmente l’organico partenopeo, concludendo operazioni molto importanti per gli azzurri sia nel mercato estivo che nel corso della finestra di riparazione. Operato che sta giocando un ruolo rilevante nella stagione da protagonista del Napoli.

Nel corso dell’estate sono arrivati giocatori con grande esperienza internazionale: da Lukaku a Neres, passando per Spinazzola e McTominay, tutti essenziali nel sistema di gioco degli azzurri. A questi, si aggiungono nomi capaci di consacrarsi come veri top della categoria, come Buongiorno e Gilmour. A questi, si aggiungono altri nomi importanti per rinforzare le seconde linee a stagione in corso: da Scuffet (autore di un’ottima prestazione a Bologna) a Billing, mentre giocatori come Okafor e Hasa (così come Rafa Marin) hanno fatto più fatica a ritagliarsi spazio e incidere nei primi mesi in maglia azzurra. L’unica grande macchia, sostanzialmente, è rappresentata dal mancato arrivo di un effettivo erede di Kvaratskhelia.

Servirà, insomma, dell’altro per completare l’opera, ma evidentemente Giovanni Manna è già al lavoro per continuare a essere protagonista con il suo Napoli sul mercato, a partire già dalla prossima estate.