Leao nel mirino del Napoli? Spunta il retroscena! La strategia di Mendes

Clamorosa indiscrezione sul futuro dell’attaccante portoghese, ecco la strategia dell’agente: i dettagli.

Il buco lasciato da Khvicha Kvaratskhelia sulla fascia sinistra del Napoli continua a preoccupare la dirigrna azzurra. Sebbene David Neres non abbia deluso le aspettative, in casa Napoli c’è ancora la volontà di trovare un sostituto di livello per quel posto cos importante per Antonio Conte.

Un compito non semplice per Giovanni Manna, che sta lavorando al mercato estivo anche su quel ruolo. Spunta, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, un’indiscrezione interessante che potrebbe ribaltare il nostro campionato. A lanciarla è stato il giornalista Emanuele Cammaroto, esperto di calciomercato, che ha rivelato un potenziale interesse ma soprattutto le modalità con cui il Napoli riuscirebbe a portare a termine quello che sarebbe un colpo importantissimo.

Si tratta del futuro di Rafael Leao, apparentemente sempre più lontano dal Milan, e dal possibile interesse del Napoli nei suoi confronti.

“Sostituto Kvara? Il nome già gira da qualche settimana, lo prenderei subito però è una pista molto difficile. Mendes vuole portare via dal Milan Rafael Leao, la destinazione più probabile è la Premier, c’è il Barcellona che ci ha fatto un pensierino, ma non ha la liquidità di un tempo. La liquidità ce l’ha il Napoli. Mendes sarebbe intenzionato a fare un sondaggio esplorativo per capire l’interesse del Napoli. Sarebbe un profilo perfetto per il Napoli, ma il Milan lo valuta non meno di 75-80 milioni, l’ingaggio passerebbe dai 6 attuali ai non meno di 8. Il Napoli i soldi li ha e non troverai a poco il sostituto di Kvara. Il cartellino non è un problema, ma il problema è l’ingaggio. Il calciatore nel Napoli più pagato è Lukaku, difficilmente si va oltre quei parametri, a prescindere dal fatto che il monte ingaggi passerà dagli 85 ai 100-105 milioni. Mendes proverà a sondare il Napoli per Leao, io ci credo poco, ma tecnicamente non si discute”, ha commentato Cammaroto.