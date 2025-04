“È in dubbio”, il Napoli rischia l’emergenza totale contro l’Empoli: di chi si tratta

A pochi giorni di distanza dal posticipo della 32esima giornata di campionato contro l’Empoli, il Napoli rischia di fare a meno di un ulteriore tassello della rosa a causa di un problema fisico.

In occasione del match contro l’Empoli, con in palio punti delicatissimi per la corsa Scudetto, il Napoli potrebbe fare a meno di un ulteriore giocatore, che si aggiungerebbe alle assenze certe degli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, e al dubbio che aleggia intorno a McTominay, costretto a uscire anzitempo già nell’ultimo match di Bologna per un problema causato da un contrasto di gioco. L’ex Manchester United, però, dovrebbe farcela, ma a tenere con il fiato sospeso Antonio Conte c’è un altro giocatore.

Condizioni Spinazzola: la rivelazione sul suo problema

In seguito a uno dei recenti allenamenti congiunti tenuto contro la Puteolana, il Napoli ha dovuto fare a meno di Leonardo Spinazzola, il quale continua ad affrontare un problema che lo sta tormentando ormai da qualche settimana. In merito al fastidio accusato, spunta la rivelazione di Francesco Modugno ai microfoni di Radio Marte.

Di seguito le sue parole rilasciate in diretta:

“Spinazzola si è fatto male contro la Puteolana, prendendo la cosiddetta ‘vecchietta‘. È una botta fastidiosa sul muscolo, sono dolori acuti da cui speri di rientrare subito ma che continui a sentire. Quando la botta è acuta, ecco che non corri bene, perdi equilibrio, magari sovraccarichi altre parti del corpo… Sono situazioni che un professionista deve gestire. Sono tutti in miglioramento, ma si monitora la situazione. A oggi, è in dubbio“.

Spinazzola con il dubbio in vista di Empoli: la situazione

Arrivato in estate da svincolato dopo la lunga esperienza alla Roma, il laterale classe ’93 ha dovuto saltare cinque gare a causa di problemi muscolari accusati nel corso della stagione attuale.

Nello specifico, il numero 37 ha accusato diversi infortuni, ma nonostante ciò la sua stagione è soddisfacente, grazie a prestazioni convincenti condite da un gol e un assist e soprattutto grande versatilità e affidabilità che hanno dato certezze all’allenatore per passare da una difesa a quattro a una difesa a tre, all’occorrenza, con due esterni a tutta fascia. Si attendono dunque novità più concrete in vista dell’Empoli, con la speranza che possano esserci buone notizie per gli azzurri.