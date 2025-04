De Laurentiis porta il Comune di Napoli in tribunale: il motivo dello scontro

Il patron azzurro ha una strategia in mente, ecco cosa sta succedendo e cosa accadrà in futuro.

Il Napoli ed il Comune di Napoli vivono una “relazione” fatta di alti e bassi. Se da un lato le trattative per il restyling dello stadio sembra camminare spedito verso un accordo che possa mettere d’accordo entrambe le parti, dall’altro c’è una questione che potrebbe creare nuove tensioni tra il club di Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli.

Al centro della questione ci sarebbe un pagamento di 240mila euro versato dal Napoli nelle casse comunali per le 25 partire disputate dagli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. Una decisione presa dal patron azzurro con l’obiettivo di evitare pignoramenti ne confronti della società. Il motivo? Il regolamento approvato nel 2023 dal consiglio comunale secondo cui, in conformità con una legge del 2017, i vigili urbani debbano essere pagati dai privati durante gli eventi. a riportarlo è l’edizione odierna de La Repubblica, che analizza anche le mosse che De Laurentiis vuole mettere in atto.

De Laurentiis-Comune di Napoli, la strategia del patron azzurro

La strategia di De Laurentiis appare piuttosto chiara. Il patron azzurri si è affidato alla cosiddetta “solve et repete”, una strategia legale che consente di chiare il rimborso delle cifre pagate qualora il tribunale dovesse dare ragione al Napoli.

“Al fine di evitare aggravi di costi e i disagi conseguenti all’avvio delle procedure esecutive da parte della società Napoli Obiettivo Valore, la società Calcio Napoli comunica che provvederà al versamento di quanto richiesto, con espressa riserva di ripetizione all’esito dei giudizi in corso di tutto quanto risultasse non dovuto“, si legge nella nota inviata da De Laurentiis al sindaco di Napoli lo scorso 3 aprile.

Il Comune di Napoli ha emesso ingiunzioni di pagamento per le partite giocate dal Napoli dopo l’entrata in vigore del regolamento. Aurelio De Laurentiis ha deciso di pagare le cifre richieste ma, come risulta dalla nota, porterà il Comune di Napoli in Tribunale.