“Conte insufficiente”, Fedele è sicuro: la sentenza non lascia scampo

Enrico Fedele ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti su Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a rifarsi lunedì prossimo contro l’Empoli. Dopo il pari rimediato contro il Bologna, considerando soprattutto la prestazione fornita nel secondo tempo, i partenopei devono rispondere alle critiche ricevute.

Anche perché il Napoli non può assolutamente permettersi il lusso di non vincere un’altra gara se spera di lottare fino all’ultima giornata per la vittoria dello scudetto. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di Enrico Fedele sullo stesso Antonio Conte.

Napoli, Enrico Fedele è sicuro: “Conte da gennaio è insufficiente”

Il procuratore sportivo, infatti, ha rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’:

“Fino a gennaio Conte era da 10 poi è stato insufficiente. Anche per cambi effettuati all’80’. Non ha fiducia nei giocatori che ha alle spalle. Vorrei delle spiegazioni sui tanti punti persi da febbraio ad adesso”.

Enrico Fedele ha poi concluso il suo intervento: