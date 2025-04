Due novità di formazione e non solo: Sky svela le ultime in vista di Napoli-Empoli

Tutte le ultime novità sul Napoli dal centro sportivo di Castel Volturno a Sky Sport, a pochi giorni dalla sfida del Diego Armando Maradona contro l’Empoli.

Manca sempre meno alla prossima partita di campionato per il Napoli: a Castel Volturno, Antonio Conte continua a lavorare con la sua squadra per arrivare nel migliore dei modi nella sfida contro l’Empoli, in programma per lunedì 13 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona. Il secondo Monday Night di fila (dopo quello di Bologna, ndr) serve a misurare con il termometro lo stato d’animo di un Napoli che è tornato da Bologna con un solo punto e tanti rimpianti, in primis quello di non aver rosicchiato punti all’Inter prima in classifica.

Per non mollare, serve però il massimo dell’attenzione: lo sa bene l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che è chiamato a scogliere le ultime di formazione, con la speranza che l’elenco degli indisponibili non sia poi così tanto temibile. Contro i toscani mancheranno sia Giovanni Di Lorenzo che Frank Zambo Anguissa, calciatori che hanno un certo peso specifico nella forza dei partenopei: l’obiettivo è di recuperare ora Alex Meret (out per influenza contro il Bologna) e Alessandro Buongiorno (che ha accusato un risentimento muscolare a ridosso della sfida di lunedì scorso).

News SSC Napoli: le novità da Castel Volturno in vista dell’Empoli

La striscia quotidiana di Sky Sport 24 fa il punto della situazione in merito alle ultime novità in casa Napoli, a pochi giorni dalla sfida contro l’Empoli, valida per la trentaduesima giornata.

Secondo quanto si apprende dall’emittente satellitare, i favoriti per sostituire Di Lorenzo e Anguissa sono Mazzocchi e Gilmour. Doppia seduta per il Napoli: un segnale che serve a dare un messaggio importante alla squadra in vista di questa fase finale, così come sottolineato in diretta dal giornalista Francesco Modugno.

Verso Napoli-Empoli: vietato mollare per il sogno Scudetto

La sfida Napoli-Empoli non è solo una partita: è un banco di prova cruciale per gli azzurri. Dopo il pareggio di Bologna, che ha lasciato l’amaro in bocca, il Napoli deve tornare alla vittoria per tenere vivo il sogno Scudetto.

L’Inter resta davanti, ma un successo contro i toscani potrebbe accorciare le distanze e ridare slancio a una squadra che non vuole arrendersi. Al Maradona, Conte chiede una prestazione da capogiro per scacciare i rimpianti.

Ogni passo falso potrebbe pesare come un macigno. La piazza è pronta a spingere: il Monday Night sarà una bolgia, con i tifosi che vogliono vedere una squadra con il cuore in mano. Conte, maestro delle rimonte, sa che il momento è ora: battere l’Empoli significherebbe lanciare un messaggio forte alla Serie A.