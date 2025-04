Napoli-Empoli, arbitra Fabbri! La designazione ufficiale e i precedenti con gli azzurri

Ecco la designazione arbitrale per Napoli-Empoli, due episodi tra Fabbri e gli uomini di Antonio Conte in questa stagione.

Ufficiali le designazioni per la 32ª giornata del campionato sto di Serie A. Il Napoli sarà impegnato lunedi sera alle 20.45 nel match casalingo contro il Cagliari.

Allo stadio Diego Armando Maradona arbitrerà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna. Insieme a lui ci stanno Baccini e Lo Cicero come assistenti, Rapuano come quarto uomo e, infine, Pezzuto e Aureliano come VAR e AVAR.

Fabbri-Napoli, i precedenti e gli episodi dubbi

Michael Fabbri ha arbitrato per 15 volte il Napoli, che una sola volta ha preso sotto la sua direzione. Si tratta di un Hellas Verona-Napoli nel gennaio del 2021, quando gli azzurri persero 3-1 sul campo degli scaligeri. Per il resto 7 vittorie e 7 pareggi sotto la direzione di Fabbri.

L’ultima, però, scatenò diverse polemiche. Michael Fabbri arbitrò, infatti, Roma-Napoli dello scorso febbraio, partita terminata 1-1 allo stadio Olimpico nella quale ci furono diverse polemiche dovute a due rigori non concessi al Napoli su due falli subiti da Politano e da McTominay.

Contro l’Empoli sarà inevitabilmente una partita delicata anche per la squadra arbitrale, poiché non mancano le motivazioni sia per gli uomini di Antonio Conte che per quelli di Roberto D’Aversa.