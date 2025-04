Riscatto Caprile, il Cagliari deciso: la situazione per Scuffet

Il club sardo ha preso la sua decisione! Ecco cosa succederà in futuro.

Importanti aggiornamenti in casa Napoli per quanto riguarda la situazione portieri. L’influenza di Alex Meret ha dato la possibilità a Simone Scuffet di scendere in campo nella sfida contro il Bologna.

Il portiere classe 1996, arrivato al Napoli nel gennaio scorso, ha esordito contro gli emiliani nel pareggio per 1-1, dimostrando di essere ancora affidabile nonostante il lungo periodo di inattività.

Il Cagliari vuole riscattare Caprile, la decisione del Napoli per Scuffet

E proprio mentre Simone Scuffet giocava contro il Bologna, il Cagliari prendeva un’importante decisione in merito ad Elia Caprile. Come riportato da TMW, il club sardo ha deciso di esercitare il diritto di riscatto. Saranno 8 i milioni di euro che il Cagliari andrà a versare nelle casse del Napoli.

Tutto previsto dal prestito con obbligo condizionato pattuito tra azzurri e rossoblù nel mese di gennaio. Nelle 16 presenze in campionato collezionate dal portiere classe 2001, sono sei quelle concluse senza subire gol. Quanto basta per convincere il Cagliari, ormai a sei punti dalla zona retrocessione.

A questo punto il Napoli starebbe pensando di mantenere Scuffet, per il quale però non è prevista nessuna formula di riscatto nel prestito che scadrà a giugno. Tra Napoli e Cagliari ci sono buoni rapporti, per cui è plausibile immaginare che venga intavolata una trattativa. L’obiettivo è confermare la presenza di Scuffet in rosa anche per la prossima stagione.