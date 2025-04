Mercato Napoli, il budget azzurro per l’estate: De Laurentiis punta in alto

Il patron azzurro stanziandosi budget notevole, le cifre per la prossima sessione di mercato del Napoli.

Indipendentemente dal raggiungimento dell’obiettivo scudetto da parte del Napoli, il prossimo mercato estivo sarà cruciale per gli azzurri. La corsa al titolo è ancora apertissima, ed è chiaro che la vittoria finale porterebbe nelle casse del Napoli altri introiti, ma in parte l’obiettivo posto dalla dirigenza azzurra già ormai stato messo in sicurezza da Antonio Conte.

La Champions League è una certezza della prossima stagione del Napoli, al punto che la dirigenza sta già lavorando per costruire una squadra che possa essere competitivi su più fronti. C’è bisogno, però, del supporto economico della società, che in questo senso gioca un ruolo fondamentale.

Napoli, il budget per l’estate: De Laurentiis stanzia un bel gruzzoletto

Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis stanzierà un budget piuttosto alto per il prossimo mercato. Il quotidiano parla di cifre comprese tra i 170 e i 200 milioni di euro. Un budget importante, non c’è dubbio, per rinforzare la rosa di 22-23 giocatori competitivi, come richiesto da Antonio Conte.

Per riuscirci, però, ci sarà bisogno anche di alcune cessioni. Ngonge, Billing e Okafor sono i principali nomi sula sta che dovrebbero lasciare Napoli e rinforzare le casse azzurre.