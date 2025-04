Lotta scudetto, doppia assenza ufficiale in Bologna-Inter: le ultime

Il Bologna dovrà fare a meno di due pedine importantissime per la sfida contro l’Inter: Italiano è nei guai.

Gli uomini di Vincenzo Italiano stanno sorprendendo tutti. Il Bologna sta continuando a macinare punti e ad esprimere un calcio divertente e spettacolare, riuscendo a mettere in seria difficoltà anche i top club. Il match andato in scena ieri ha confermato l’ottimo stato di forma del club rossoblù che, grazie ad una magia di Ndoye, è riuscito a rimontare e ad impensierire il Napoli di Conte.

Nonostante questo momento d’oro per il Bologna, dallo staff medico arriva una conferma che complica i piani di Vincenzo Italiano. Per la gara contro l’Inter il tecnico rossoblù non avrà a disposizione due titolarissimi.

Italiano perde Ferguson e Skorupski: salteranno Lazio ed Inter

Gli esami hanno evidenziato lesioni per entrambi i giocatori rossoblù. I tempi di recupero si aggirano intorno alle tre settimane.

Arrivano bruttissime notizie per Vincenzo Italiano. Tramite una nota ufficiale, il Bologna ha comunicato che gli esami strumentali a cui Ferguson e Skorupski si sono sottoposti hanno evidenziato delle lesioni di basso grado. Per il centrocampista si tratta di una lesione al retto femorale destro, mentre per il polacco una lesione all’adduttore destro. Entrambi ritorneranno in campo tra almeno tre settimane.

Sicuramente, dunque, i due salteranno le prossime due gare di campionato, entrambe da un peso decisamente importante. La gara contro la Lazio sarà un vero e proprio scontro diretto per un posto in Champions League, mentre la sfida con l’Inter potrebbe decidere una volta per tutte le sorti della lotta scudetto.