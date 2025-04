“Conte non merita quell’ingaggio”, l’ex Napoli attacca il tecnico azzurro

L’ex Napoli attacca Antonio Conte, le sue parole contro il tecnico sono chiare e precise: il motivo.

In una chiacchierata ai microfoni di 1 Stadio Football, in onda su 1 Station Radio, Corrado Saccone ha commentato il pareggio del Napoli con il Bologna ma anche il momento degli azzurri in generale, tra l mercato di gennaio e l’ingaggio di Antonio Conte. L’ex preparatore atletico del Napoli dal 2010 al 2016 non ha nascosto le sue perplessità in merito ad alcuni aspetti che, al momento, risultano cruciali nell’ambiente partenopeo.

“La trasferta di Bologna non è mai semplice. Il Napoli ha avuto la fortuna di andare in vantaggio, giocando anche molto bene nel primo tempo, ma purtroppo non ha saputo sfruttare questa situazione. lo ho visto segnali un po’ negativi nel finale, perché il Napoli ha sofferto tanto. Forse con un po’ più di fortuna, il Bologna avrebbe anche potuto ottenere la vittoria. Questo, secondo me, è un segnale poco positivo per la squadra di Conte, che ha ancora tutte le chance per vincere il campionato. Tuttavia, non sfruttare queste occasioni può lasciare l’amaro in bocca e generare incertezze perfil futuro, anche se il calendario del Napoli è sulla carta più favorevole rispetto a quello di altre squadre. A questo punto, però, ogni partita ha un peso importante. Vincere 1-0 ieri sarebbe stato il massimo. Secondo me, per come si era messa la partita, sono due punti persi. Il Napoli, sicuramente, ieri non doveva giocarsi questo jolly. Ne ha già sprecati diversi: contro il Venezia ha pareggiato, con il Como ha perso, con l’Udinese ha pareggiato”, ha commentato sul pareggio di ieri sera.

Conte, ingaggio immeritato: le parole dell’ex

Secondo l’ex preparatore atletico non si può dare la colpa soltanto al mercato di gennaio, ma si dovrebbe fare un’autocritica, a partire dallo stesso Antonio Conte.

“Io non credo nei campioni singoli. I risultati arrivano da un lavoro collettivo. Se una squadra deve dipendere da un solo giocatore, allora tanto vale prendere Ronaldo e basta. Kvaratskhelia è sicuramente un giocatore importante, che ti da qualcosa in più, ma il Napoli non è una squadra scarsa. Sono arrivati anche altri giocatori validi, che meritano rispetto e che stanno giocando bene, come Neres. Alla fine è stata una scelta del club, per carità, ma piangere sul latte versato non serve. A questo punto, tanto vale far spendere altri due miliardi al presidente se si vuole la certezza di vincere!”, ha proseguito.

Infine una riflessione sul rendimento di Antonio Conte, giudicato ancora non perfetto da Saccone.