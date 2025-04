Bologna-Napoli, che ascolti! I dati di Dazn sono straordinari

Ascolti straordinari nell’ultima giornata di campionato, Bologna-Napoli trascina il campionato!

Dazn ha trasmesso i dati relativi agli ascolti dell’ultima giornata del campionato di Serie A, e i risultati sono straordinari. Con quasi 6 milioni si spettatori, per la prima volta da quando dazi trasmette tutte le partite di Serie A vengono aggiunti degli ascolti così alti nella fase finale del campionato.

Nelle due stagioni precedenti, il picco massimo di audience era stato toccato a 5,5 milioni di spettatori nella stagione 2023724 e poco oltre i 5 milioni ella stagione 2022/2023.

Dazn, i dati della 31ª giornata

Certo, la visione gratuita di Roma-Juventus ha aiutato. Oltre due milioni di spettatori per la partita “di cartello” della 31ª giornata di Serie A, con la possibilità di vederla gratuitamente anche senza possedere l’abbonamento a Dazn.

C’è, però, un dato molto interessante e positivo sia per il Napoli che per la Serie A intera. Bologna-Napoli è stato il secondo match più visto della giornata, con un incredibile audience pari a 1.146.100 spettatori. Un numero straordinario considerando che si trattava della partita del lunedi sera. La testimonianza, però, quanto l’equilibrio che vige in vetta alla classifica stia rendendo il nostro campionato più avvincente che mai.