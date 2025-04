Perché Buongiorno è in panchina in Bologna-Napoli

Alessandro Buongiorno si siede in panchina per la sfida al Dall’Ara: ecco chi gioca al suo posto in Bologna-Napoli

Tegola in casa Napoli per Antonio Conte a pochissimi minuti dal fischio d’inizio della partita contro il Bologna. Per il match che servirà ad accorciare il distacco con l’Inter capolista, la formazione azzurra deve fare a meno del suo leader difensivo.

Infatti, Alessandro Buongiorno non è stato schierato tra i titolari per Bologna-Napoli a causa di un problema muscolare, come riporta Sky Sport. Anche Meret non ce la farà a causa del suo stato influenza, al suo posto scende in campo Simone Scuffet.

Al posto del centrale della Nazionale italiana, Conte schiera Juan Jesus, che ha rimpiazzato Buongiorno durante la lunga assenza per infortunio a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Di seguito le formazioni ufficiali:

FORMAZIONE BOLOGNA: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga

FORMAZIONE NAPOLI: Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres