Lutto a Napoli, si spegne il maestro della cultura partenopea: cordoglio da De Laurentiis – IL POST

Cultura in lutto a Napoli: si è spento uno dei protagonisti più amati della città partenopea, ricordato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis con un post sui social.

Giornata molto triste per la città di Napoli, che perde uno dei figli più amati. Capace di divenire un vero e proprio fato della cultura partenopea, Roberto De Simone è venuto a mancare nella serata di ieri all’età di novantadue anni. Una notizia che lascia sgomenti tutti i napoletani, sebbene l’artista (che avrebbe compiuto novantadue anni il prossimo agosto, ndr) era malato da tempo. Una sofferenza immane per De Simone, deceduto nella sua casa di Napoli (a via Foria, ndr) intorno alle ore 21:00. Da poche settimane era stato dimesso dall’ospedale dopo un ricovero dovuto a diversi problemi di salute. Capolavoro della sua carriera è stata “La Gatta Cenerentola”, opera pubblicata nel 1976.

Immediato il messaggio di cordoglio da parte del presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che sui social ha espresso la vicinanza da parte della società a tutta la famiglia dell’artista. In corso di allestimento i funerali che, in attesa di conferme da parte degli affetti più vicini a Roberto De Simone, dovrebbero tenersi nella giornata di mercoledì.

Morto Roberto De Simone: il messaggio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis

La notizia della scomparsa di Roberto De Simone ha lasciato l’amaro in bocca anche al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha tenuto a ricordare l’artista partenopeo.

Questo il messaggio del patron partenopeo apparso sul suo profilo ufficiale di X:

“A nome di tutto il Calcio Napoli esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Roberto De Simone. Un artista che ha saputo dare lustro a Napoli e a tutta la cultura italiana, in particolare teatrale e musicale. Meravigliosa la sua immortale Gatta Cenerentola. La nostra sincera vicinanza alla famiglia”.

Un messaggio che incarna anche quello che è il cordoglio da parte di tutta la città di Napoli, che in queste ore si vede privare di uno dei suoi figli più apprezzati, che hanno portato alta la bandiera della cultura partenopea, invidiata da ogni parte del mondo.

Questo il post pubblicato da De Laurentiis sui social: