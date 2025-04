Bologna-Napoli, vergogna sugli spalti: ecco cos’è successo

Bologna Napoli 1-1, brutto gesto dagli spalti: coro dei tifosi di casa contro la città partenopea.

Fischio finale al Dall’Ara: si è concluso 1-1 il big match tra Bologna e Napoli. Dopo un discreto primo tempo degli azzurri, chiuso in vantaggio dai ragazzi di Antonio Conte grazie al gol di Anguissa, nel secondo tempo i partenopei non sono riusciti ad imporsi per via dell’intensità degli avversari, capaci di schiacciare gli azzurri.

Bologna Napoli, il coro contro i tifosi azzurri: l’accaduto

Nei minuti finali, però, sono stati segnalati alcuni cori vergognosi aizzati direttamente dagli spalti rossoblù. Nei confronti del pubblico partenopeo, infatti, è stato indirizzato, purtroppo, l’oramai consueto e vergognoso coro “Vesuvio lavali col fuoco”.

Un gesto che non c’entra niente nè con l’agonismo visto in campo che ha esaltato gli appassionati di questo sport nè con nient’altro: un atto becero che va condannato nella maniera più assoluta.