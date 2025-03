Napoli-Milan, ballottaggio tra Olivera e Spinazzola per il posto da titolare: il favorito di Conte e le probabili formazioni del big match di Serie A.

Sarà 3-5-2 o 4-3-3? Giocherà titolare David Neres? Chi vincerà il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola? A due giorni da Napoli-Milan, Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. L’appuntamento è di quelli da non sbagliare, visto che domenica sera arriva una squadra al Maradona che può dare fastidio ai partenopei. Salvo sorprese, il modulo con il quale dovrebbe iniziare la partita sarà il 3-5-2, con Raspadori e Lukaku in attacco e David Neres, pienamente recuperato dall’infortunio, in panchina. Un grande dubbio il tecnico leccese lo ha sulla corsia sinistra, dove prosegue il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. A oggi tra i due esterni c’è un favorito per la maglia da titolare.

Napoli-Milan, Olivera o Spinazzola? Le probabili formazioni

Al momento Spinazzola sembra leggermente favorito per partire titolare, ma la decisione finale dipenderà dalle valutazioni di Conte nelle prossime ore. Reduce da un infortunio, Olivera è sceso in campo nei minuti finali di Venezia-Napoli e ha preso parte alle recenti partite della Nazionale dell’Uruguay. L’allenatore leccese potrebbe quindi puntare ancora sull’esterno ex Roma, che tre giorni fa ha compiuto 32 anni e che nella stagione in corso ha totalizzato 1 gol e 1 assist in 23 apparizioni.

Per i rossoneri, invece, il dubbio più importante riguarda l’attacco, con Abraham al momento in vantaggio su Gimenez. Queste le probabili formazioni di Napoli-Milan:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Conte.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. Allenatore: Conceicao.

Napoli-Milan, cresce l’attesa: le ultime di formazione

Il countdown scorre inesorabile verso Napoli-Milan, l’attesa cresce e le scelte di Conte saranno decisive per il futuro immediato degli azzurri. In palio c’è l’opportunità di lanciare segnali chiari per la corsa scudetto: la sfida contro i rossoneri, squadra ricca di talento e sempre ostica, si preannuncia come un crocevia.

Con una formazione solida ma con qualche punto interrogativo, Conte dovrà fare le scelte giuste per ottenere la vittoria. Il Maradona, ancora una volta, sarà la cornice di un match che promette emozioni, e a decidere il risultato potrebbero essere proprio quei piccoli dettagli come il ballottaggio sulla fascia sinistra. Chiunque sarà scelto, sarà chiamato a dare il massimo per le sorti della squadra.