Maglia speciale per i 2500 anni di Napoli: “Sarà svelata contro l’Empoli”, i dettagli

In queste ore è stata annunciata una possibile iniziativa che potrebbe far molto piacere ai tifosi del Napoli: una maglia speciale per festeggiare i 2500 anni della città partenopea.

Per il Napoli si sta per aprire un ciclo di partite decisivo: da qui in avanti, ogni match sarà fondamentale per capire quale pieghe potranno prendere le ambizioni Scudetto, un obiettivo che ai nastri di partenza della stagione ora in corso sembrava davvero molto arduo. Antonio Conte, invece, è riuscito in poco tempo a dare entusiasmo alla piazza partenopea, sempre al fianco dei beniamini in questa annata che potrebbe divenire storica. Tre punti dall’Inter, però, non sono pochi, motivo per cui servirà dare, forse, più del massimo per impensierire la compagine allenata da Simone Inzaghi.

Imprescindibile sarà l’affetto dei tifosi, che ancora una volta riempiranno gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona con l’ennesimo sold out contro il Milan. Presto, però, a Fuorigrotta potrebbe esserci una sorpresa speciale per tutta la città partenopea, che nel prossimo dicembre compirà i suoi primi 2500 anni. Secondo quanto si apprende da FanPage.it, gli azzurri potrebbero scendere in campo con una maglia “ad hoc” per l’occasione.

Notizie Napoli calcio, maglia speciale per il compleanno della città: i dettagli

La notizia lanciata in mattinata da FanPage.it è di quelle che scatenano l’entusiasmo tra tutti i cuori azzurri: il Napoli, in occasione della sfida contro l’Empoli, potrebbe scendere in campo con una maglia speciale per ricordare i 2500 anni di “Parthenope”.

Questi i particolari resi noti dalla medesima fonte:

“Si parla di un motivo che rappresenterà il movimento ondulatorio del mare, composto da onde colorate di vari tipi di azzurro: da quello più chiaro a quello più scuro. Nessun dettaglio è stato anticipato: la produzione, del resto, attenderebbe l’okay definitivo che arriverà nelle prossime ore, ma appare quasi scontata la presenza di una sirena o del golfo, magari stilizzato, con il Vesuvio alle spalle. Ma per questi ci sarà da attendere. Il nome, invece, salvo ripensamenti in extremis, sarà quello di “Partenope”.

Il Napoli crede ancora allo Scudetto: i tifosi l’arma in più

Se il Napoli crede ancora nello Scudetto, le deve sicuramente all’affetto impareggiabile della propria gente. Contro il Milan, si spera che il fattore campo possa giocare un ruolo decisivo per Antonio Conte e la sua squadra.

Anche perché, quelle in divenire, saranno mesi molto particolari per tutta la città, visto l’avvenimento storico ormai alle porte. Poter, eventualmente, festeggiare il tutto con una gioia sul campo, come quella del possibile Scudetto, sarebbe una ciliegina sulla torta davvero molto speciale.

Last Updated on 28 Mar 2025 – 12:11 by Francesco Fildi