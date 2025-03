Gesto di Conte prima di Napoli-Milan: cos’è successo a Castel Volturno

Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A tra il Napoli e il Milan, valido per la trentesima giornata: gesto di Antonio Conte a pochi giorni dal match.

È una partita che non ha bisogno di troppe presentazioni, un classico che profuma di calcio vero. Napoli e Milan hanno scritto pagine memorabili nella storia della Serie A, con scontri diretti che, in passato, sono valsi Scudetti e sogni da capogiro. Certo, l’incrocio di domenica 30 marzo, alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, non avrà lo stesso peso in classifica di quelle epiche sfide, ma per gli azzurri resta un passaggio cruciale. Non si tratta solo di tre punti: è una questione di cuore, di ambizione, di continuare a credere nella vittoria dello Scudetto.

A guidare questa missione c’è Antonio Conte, un condottiero che non si nasconde. Lui, che a inizio stagione ha preso in mano una squadra ferita e un ambiente demoralizzato dopo un’annata da dimenticare, ha ribaltato ogni pronostico con la grinta che lo contraddistingue. Oggi il Napoli è lì, in corsa, e Conte non vuole mollare. Lo avrebbe fatto capire a chiare lettere nel discorso alla squadra a Castel Volturno, un momento raccontato da Il Mattino che sa di carica emotiva e di voglia di fare sul serio contro il Milan.

Notizie Napoli calcio, discorso di Conte alla squadra a pochi giorni dal match

Antonio Conte parla direttamente alla squadra, con la speranza di far arrivare il gruppo con le motivazioni giuste al match attesissimo contro il Milan, di domenica.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola:

“Conte ne ha approfittato per fare un altro discorso alla squadra. Fin troppo facile immaginare il tenore delle parole del tecnico, che ha ribadito pregi e difetti dimostrati a Venezia prima della sosta per tirare la volata scudetto tutta d’un fiato e possibilmente nel migliore dei modi possibili”.

Il Napoli vuole continuare a lottare per lo Scudetto: il Milan (e l’Inter) è avvisato

Da outsider a contender, gli azzurri si sono guadagnati il diritto di sognare lo Scudetto, un’impresa che a inizio anno sembrava una chimera. E ora? Ogni partita è un tassello, e quella contro il Milan è un’occasione per dimostrare che il Napoli ci sarà fino alla fine.

Un messaggio forte e chiaro da far recapitare al Milan, ma anche all’Inter: insomma, al Maradona, dove domenica è previsto l’ennesimo sold out di stagione, non ci sarà una sfida banale.

Last Updated on 28 Mar 2025 – 08:24 by Francesco Fildi